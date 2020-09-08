Искусство за стойкой: MOSCOW BAR SHOW, День первый

22:53, 08 сентября 2020, ПАИ

С 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге проходит выставка барменского искусства. Это важное событие для заведений и рестораций всей России, и нашего региона в частности. Автор Псковского агентства информации Никита Черкашин находится на месте и готов рассказать всё самое интересное.

Как всё устроено?

После шоковой терапии самоизоляции ожидать глобального торжества индустрии не приходится, однако стоит отдать должное организаторам. Они приложили максимум усилий, чтобы дать возможность профессионалам обсудить проблемы, поделиться опытом и наладить новые связи. Стать участником этого события в нынешнем году решились не многие. Причин масса: закрытые границы (зарубежные игроки рынка очень любят приезжать в гости и делиться своими успехами), пандемия, ограниченная работа офисов и многое другое.

Прибыв на место, первое, что вы увидите - кордон с досмотром и требованием надеть маску. Следом короткая регистрация, и вы в зоне выставки. Помня, кто главный герой этой вечеринки (дегустация разнообразных напитков, если что), руководители подсуетились и дали возможность разместиться различным кухням. Еда и напитки - друзья на век. На фуд-корте предстален в основном стрит фуд. Это то, что можно быстро приготовить и отдать. При этом всё очень сытное и вкусное.

Следом основной зал, так называемая Маркет зона. Представители разных компаний предлагают попробовать свою продукцию и рассказывают, почему она лучшая на этом свете. В этом году, по понятным причинам, в основном отечественный производитель. Из известных иностранцев: российские представители Connacht Whiskey Company, Maker's mark, Jura, Angostura, Maxxium. Всего 32 стенда.

Завершают географию залы для лекций. Их всего три.

По масштабам это один из самых скромных съездов.

О чем говорят?

Главная фраза дня: «Этот MBS будет либо провальным, либо суперклассным». Сказал её Максим Широков. Он один из самых популярных спикеров и человек, который успел обрести популярность на YouTube. К нему прислушиваются, если кратко.

Главные темы, конечно, о пандемии. Как кто ее переживает, какие решения находят, и какие плюсы можно из этого извлечь. Пока судить рано, но в основном звучат речи о том, что нужно подстраиваться и уметь работать при любых обстоятельствах.

Не забывают говорить о работе с гостями и умении подходить к работе творчески. Нам удалось побывать на лекции, где говорили про умение удивить: оригинальной подачей (например бокалом в форме пчелы или переработанного сервиза), умении заинтересовать гостя или даже поставить в тупик (меню в виде таблицы Менделеева или в виде книги, которую нужно подсвечивать ультрафиолетовой лампой, чтобы увидеть текст), и конечно умении красиво презентовать своё творение.

Мы встретились с работниками псковского бара и вот, что удивило их.

Игорь Бочаров, шеф-бармен клуба Бинго:

- Я на MBS в седьмой раз, всегда стараюсь посещать подобные фестивали. Индустрия живёт и постоянно меняется, нужно всегда быть в курсе. Первый день - впечатлений не много, мне понравились две лекции: «Craft Bar Skills», «Agua Vitae», и очень впечатлила лекция «Диагноз: Бармен». Обычно речь идёт о работе, а в последнем речь шла о ее последствиях. Сидел реальный врач, спикеры, и рассказывали о том, чем страдают люди за стойкой. Высокое давление, нарушение ритма сердца, варикоз и прочее. Всего десять симптомов, если совпадают хотя бы три - можно смело идти к врачу. После пяти лет работы обязательно стоит задуматься, а после десяти - сто процентов необходимо лечение. Это важная, но не популярная тема. Жду лекцию Сергея Омельянеко и Angostura.

Ира Минина, бармен с десятилетним стажем. Сотрудник клуба Бинго:

- MBS люблю за атмосферу. Очень много людей, впечатлений и опыта. Здесь давольно много псковских ребят, можем пообщаться вне работы, но о работе. Лекции, которые я успела посетить, были интересными, но не на все можно попасть. Есть ограничения по количеству. Жду, что будет дальше, очень интересно, чем удивит команда Артема Перука.

Нет, сначала история!

Первые впечатления туманны. Выставка только набирает скорость. Мы в предвкушении того, что будет дальше, но одно сказать можно точно: тут все настроены на хороший результат. Подойдя к любому стенду, вы увидите не дегустацию, вы услышите фразу «Сначала история!», любая лекция к финалу превращается в спор и обмен мнениями, в перерывах сложно встретить бездельника, всё общаются и обсуждают будущее своего любимого ремесла.

Второй день - основной. Будем общаться с нашими земляками и передавать вам их впечатления. Никуда не уходите, всё интересное впереди.