10 баллонов с газом эвакуировали из-за пожара в Псковском районе
В деревне Родина Псковского района из-за пожара с территории ООО «Химфлекс эвакуировано 10 баллонов с газом (пропан), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошёл 8 сентября в 17:55. В ангаре для сушки кварцевого песка огонь повредил внутреннюю обшивку и утеплитель на площади четыре квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек.
Причина пожара – разгерметизация газового оборудования.