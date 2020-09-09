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Общество

10 баллонов с газом эвакуировали из-за пожара в Псковском районе

В деревне Родина Псковского района из-за пожара с территории ООО «Химфлекс эвакуировано 10 баллонов с газом (пропан), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 8 сентября в 17:55. В ангаре для сушки кварцевого песка огонь повредил внутреннюю обшивку и утеплитель на площади четыре квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек.

Причина пожара – разгерметизация газового оборудования.

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