43% россиян высказались против объединения с Белоруссией

10:27, 09 сентября 2020, ПАИ

43% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, следует поддерживать добрососедские отношения между государствами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Об этом пишет РИА Новости.

Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

По данным исследования, 57% россиян знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% что-то слышали, но без подробностей. При этом 43% респондентов услышали о нем впервые.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.