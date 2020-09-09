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Общество

В Пскове вандалы изрезали мусорные контейнеры

Фото: «Экопром».

В Псковской области неизвестные продолжают портить мусорные контейнеры. Вандалы поджигают баки, скручивают с них колёса или режут. В сентябре было зарегистрировано уже десять таких случаев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

«Теперь неизвестные не только поджигают баки или скручивают с них колёса, но и режут», - рассказали в пресс-службе.

В Пскове за последнее время сгорели контейнеры на улицах Мирной, Звездной, Новгородской, Ижорского Батальона и Зональном шоссе. На площадке на улице Новгородской, 18а, контейнеры для ТКО оказались разрезаны, а на улице Рельсовой, 4/2, с кубового бака украли колеса.

Фото: «Экопром».

«С июля 2020 года случаи поджогов и порчи контейнеров для ТКО на территории Псковской области происходят регулярно. Сгорают не только контейнеры, но и целые контейнерные площадки. В результате действий злоумышленников в первую очередь страдают люди, которые не могут пользоваться уничтоженными площадками. Часть из них являются муниципальными, другие были построены за счет средств управляющих компаний. Для их восстановления требуется немало времени и денег», - пояснили в компании.

Региональный оператор призывает жителей Псковской области сообщать о подобных случаях по электронной почте (ro_pskov@mehuborka.ru), через сообщения группы «Мехуборка Псков» в соцсетях, по горячей линии 8 (800) 234-24-23 или через кол-центры 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки).

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