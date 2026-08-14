Центр здоровья в поликлинике № 1 в Великих Луках принимает пациентов без направления терапевта

21:40, 14 августа 2026, ПАИ

Центр здоровья работает на базе поликлиники № 1 в Великих Луках. Основная задача центра – раннее выявление риска хронических заболеваний и обучение пациентов здоровому образу жизни. Как устроена работа учреждения и кто может туда обратиться, рассказал заместитель главного врача – руководитель Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы Денис Цветков в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

По словам Дениса Цветкова, попасть в центр здоровья достаточно просто: пациент может прийти как по направлению терапевта, так и самостоятельно, чтобы получить консультацию по интересующим вопросам о своём здоровье. Однако наиболее эффективный маршрут – обращение после прохождения диспансеризации, когда специалисты уже имеют полные данные о состоянии пациента и могут оценить вероятность развития того или иного хронического заболевания.

Специалисты центра обслуживают жителей как Великих Лук, так и Великолукского района. Пациентов принимают врачи-терапевты. Их задача – на основе полученных данных выявить существующий риск, обсудить с пациентом возможные проблемы и дать практические рекомендации по их предотвращению.

Денис Цветков также призвал великолучан не пренебрегать диспансеризацией, ведь это самый надёжный способ выявить болезнь на ранней стадии и не допустить её прогрессирования в будущем.