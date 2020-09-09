Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе

11:15, 09 сентября 2020, ПАИ

В Себежском районе активно идет работа над созданием тома книги «Солдаты Победы», куда войдут сведения о фронтовиках-себежанах, вернувшихся с войны. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Расширенное заседание редколлегии состоялось в администрации Себежского района 8 сентября под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Главный редактор книги, краевед, историк, автор книг о героической истории нашей Родины, мужестве, таланте и трудолюбии ее жителей Николай Никитенко отметил, что уже отредактировано достаточно много статей, которые войдут в том, посвященный Себежу, сроки выдерживаются, время еще есть. Он уверен, что до конца года сбор материалов будет завешен и к 9 мая 2021 года седьмой том книги «Солдаты Победы» выйдет в свет.

Работа над многотомником «Солдаты Победы» в Псковской области идёт по намеченному плану с 2014 года. Выходит в свет, как правило, к дням великой Победы. В первые два тома вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том рассказывал об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – из Себежского.