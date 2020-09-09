0
12:09
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
11:40
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
11:35
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
11:15
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
10:50
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
10:33
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
10:04
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Еще новости
Общество

Всероссийские проверочные работы начнутся в псковских школах с 14 сентября

Фото Андрея Степанова.

С 14 сентября в школах Псковской области начнутся всероссийские проверочные работы по многим предметам. Об этом заявил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, весь процесс проверочных работ завершится 12 октября. «Волноваться не надо! Оценки не ставятся, это однозначное указание, которое дано всем. Это никак не повлияет на итоговые-промежуточные оценки. Эти проверочные работы нужны школе, родителям, детям, чтобы понять, чему они научились в период дистанционного обучения», – уточнил он.

Также Александр Седунов сообщил, что в Псковской области учреждения дополнительного образования уже начали набор детей в кружки и секции. При этом он подчеркнул, что занятия в кружках и секциях будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «Ребенок должен быть предупрежден о том, что на таких занятиях у него могут потребовать иметь при себе маску», – уточнил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
09 сентября 2020
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
09 сентября 2020
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
09 сентября 2020
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
09 сентября 2020
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
09 сентября 2020
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
09 сентября 2020
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
09 сентября 2020
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи
09 сентября 2020
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи

Идет загрузка...