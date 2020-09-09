Всероссийские проверочные работы начнутся в псковских школах с 14 сентября

11:45, 09 сентября 2020, ПАИ

С 14 сентября в школах Псковской области начнутся всероссийские проверочные работы по многим предметам. Об этом заявил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, весь процесс проверочных работ завершится 12 октября. «Волноваться не надо! Оценки не ставятся, это однозначное указание, которое дано всем. Это никак не повлияет на итоговые-промежуточные оценки. Эти проверочные работы нужны школе, родителям, детям, чтобы понять, чему они научились в период дистанционного обучения», – уточнил он.

Также Александр Седунов сообщил, что в Псковской области учреждения дополнительного образования уже начали набор детей в кружки и секции. При этом он подчеркнул, что занятия в кружках и секциях будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «Ребенок должен быть предупрежден о том, что на таких занятиях у него могут потребовать иметь при себе маску», – уточнил он.