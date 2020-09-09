Съёмки сюжетов о сиротах для программы «Когда все дома» проходят в Псковской области

13:01, 09 сентября 2020, ПАИ

9 сентября состоялась встреча председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой с ведущей рубрики «У вас будет ребёнок» передачи «Когда все дома» Еленой Кизяковой, сообщается в Instagram комитета.

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С 7 по 11 сентября в Псковской области в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проходят съёмки рубрики о сиротах. За 10 лет сотрудничества с передачей снято уже 475 таких сюжетов.

Благодаря их трансляции на центральных каналах и в интернете 431 ребенок нашёл свою семью.

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«Мы рады, что сотрудничество с семьей Кизяковых является плодотворным, и надеемся, что все дети, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, найдут родителей», - отметили в комитете.