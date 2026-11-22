«Морозы прилетают от железных гор»: Матрёна Зимняя наступила по народному календарю

10:10, 22 ноября 2026, ПАИ

Память преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе, отмечают православные сегодня, 22 ноября. Матрона оставила семью и посвятила жизнь служению Богу. Чтобы муж не смог её найти, женщина приняла решение уйти в мужской монастырь. Матрона остригла волосы, переоделась в мужское платье и пришла в монастырь преподобного Вассиана под именем евнуха Вавилы. Когда игумен раскрыл тайну после видения, он отправил её в соседний город в женский монастырь, где святая прожила долгие годы, поражая сестёр своим благочестием. Впоследствии Матрона сама стала игуменьей обители, пишет портал calend.ru.

На Руси считали, что с Матроны Зимней зима встаёт на ноги и морозы «прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде в ближайшие дни. Так, иней сулил морозы, а туман – оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май.

Ещё в этот день заваривали-запаривали разные лекарственные травы и коренья для профилактики зимних недугов.