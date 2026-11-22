День психолога отмечают в России

10:34, 22 ноября 2026, ПАИ

День психолога – профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Он отмечается ежегодно 22 ноября и установлен постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023, пишет портал calend.ru.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества. Поэтому психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое.

По данным правительства России, на сегодняшний день в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано свыше семи миллионов человек. Они работают в самых разных сферах. Это семейная, детская и школьная психология, социальная и бизнес-психология, а также психологи работают в различных специализированных государственных структурах как, например, МВД, МЧС и другие.

Специалисты помогают людям справиться с эмоциональными и психологическими трудностями, а также обеспечивают профилактику психических расстройств путём их раннего выявления. Главная цель этого дня – в очередной раз напомнить людям о важности профессии психолога.