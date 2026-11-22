Мокрый снег и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области

09:39, 22 ноября 2026, ПАИ

Облачную погоду прогнозируют в Псковской области сегодня, 22 ноября. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На дорогах местами гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура в области в течение суток составит –1...+3 градуса.

В Пскове температура в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что на Северо-Запад РФ циклон будет закачивать более прохладные воздушные массы, поэтому здесь осадки могут переходить в снег.