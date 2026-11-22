В Псковской области выберут лучшего медицинского работника года

10:47, 22 ноября 2026, ПАИ

Министерство здравоохранения Псковской области объявило о проведении второго этапа ежегодного областного конкурса «Лучший медицинский работник». Победителям конкурса, набравшим наибольшее количество голосов, вручат дипломы лауреатов премии и выплатят премию губернатора области в размере 200 тысяч рублей, сообщается в канале регионального министерства в мессенджере МАХ.

На первом этапе конкурса 37 кандидатов выбрала комиссия министерства здравоохранения Псковской области. А десять победителей отберут путём народного голосования, которое продлится до 18:00 27 ноября.

Проголосовать можно, перейдя по ссылке: https://konkurs-med.pskov.ru/. Также необходимо авторизоваться через «Госуслуги».

«Поддержите своих любимых медиков. Проголосовать можно только один раз», – призвали псковичей.