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Политика

Путин планирует провести большую пресс-конференцию в декабре

Президент Владимир Путин планирует провести в очном режиме традиционную большую пресс-конференцию в декабре 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

В мероприятие будут добавлены «элементы» прямой линии, которую в 2020 году решили отменить, добавил он. «Мы пока планируем ее в «живом формате». Мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока она планируется как обычно. Это будет большая ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря», - сказал Песков.

В последние годы Путин отвечает на вопросы россиян в июне. 20 июня 2019 года прямая линия продолжалась четыре часа и семь минут, президент ответил на 70 вопросов.

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