Путин планирует провести большую пресс-конференцию в декабре

13:57, 09 сентября 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин планирует провести в очном режиме традиционную большую пресс-конференцию в декабре 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В мероприятие будут добавлены «элементы» прямой линии, которую в 2020 году решили отменить, добавил он. «Мы пока планируем ее в «живом формате». Мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока она планируется как обычно. Это будет большая ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря», - сказал Песков.

В последние годы Путин отвечает на вопросы россиян в июне. 20 июня 2019 года прямая линия продолжалась четыре часа и семь минут, президент ответил на 70 вопросов.