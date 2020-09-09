Псковские братья Шабановы выиграли медали чемпионата России по лёгкой атлетике

15:16, 09 сентября 2020, ПАИ

Псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы завоевали медали чемпионата России по лёгкой атлетике, который прошёл в Челябинске.

Как сообщает championat.com, в забеге на 110 метров с барьерами Константин Шабанов (Москва – Псковская область) преодолел дистанцию за 13,69 секунды и занял второе место. Его брат Филипп Шабанов (Москва – Псковская область) с временем 13,91 секунды занял третье место.

Победу на чемпионате России в этой дисциплине одержал Сергей Шубенков (Краснодарский край — Алтайский край), который показал результат в 13,31 секунды.