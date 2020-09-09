Зал самбо открылся в Гдовской школе

15:42, 09 сентября 2020, ПАИ

В Гдовской средней школе в рамках всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» открылся зал для занятий самбо. С этим событием учеников и педагогов поздравил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский отметил, что новый борцовский ковёр стал отличным подарком для детей в новом учебном году.

«Теперь у ребят появилась возможность заниматься новым видом спорта, развивать свой потенциал. Важно, что проект «Самбо в школу» позволяет создавать равные условия для приобщения к единоборствам детей, проживающих в разных районах Псковской области. В этом году борцовскими коврами будут оснащены 34 школьных зала, в которых, уверен, будут воспитываться будущие чемпионы», – отметил Александр Козловский и пожелал гдовским ребятам плодотворных тренировок и высоких спортивных результатов.

Ранее залы для единоборств были открыты в Великих Луках, Псковском, Себежском, Локнянском и Красногородском районах.

Проект «Самбо в школу» в Псковской области реализует клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».