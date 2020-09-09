Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и Соцтурпрофа

17:07, 09 сентября 2020, ПАИ

Перспективы работы в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, обсудил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов с руководителями санаториев «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха» и учреждений отдыха и оздоровления «Соцтурпроф», «Алоль», «Пушкиногорье».

На встрече шла речь о финансово-экономических показателях учреждений, перспективах загрузки до конца 2020 года, а также об участии санаториев и туристических баз в социальных программах, реализуемых для членов отраслевых профсоюзов, сообщает пресс-служба облсовпрофа.

В ходе совещания Игорь Иванов сообщил о кадровых перестановках. Новым директором УОиО «Алоль» сроком на один год назначена Людмила Ломако. По решению совета учредителей директор УОиО «Соцтурпроф» Олег Герасимов освобождён от занимаемой должности. Его место займет Григорий Коротаев.



Руководитель региональных профсоюзов Игорь Иванов поблагодарил Олега Герасимова за многолетний труд на благо учреждения профсоюзов.



«За 14 лет под руководством Олега Васильевича сделано очень много и в гостинице «Ольгинская», и в бюро путешествий «Соцтурпроф», - отметил Игорь Иванов. - Убеждён, что, перенимая всё хорошее от действующей команды управления, новый директор сможет организовать работу таким образом, что уже в ближайшем будущем мы увидим положительные результаты».