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Общество

Около 150 кубометров крупногабаритного мусора ежедневно вывозит «Мехуборка» в Пскове

Порядка 150 кубометров крупногабаритного мусора ежедневно вывозит «Мехуборка» с контейнерных площадок в Пскове. Для выполнения данной работы в автопарке компании имеются грузовики Газель Next, FORD, КамАЗы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В ряде дворов города для сбора КГМ установлены 8-кубовые контейнеры. Чаще всего их вывозят на автомобиле ГАЗ, оснащенном мультилифтом. С помощью этого погрузо-разгрузочного механизма осуществляется установка и снятие с рамы автомобиля бункера-накопителя. Машина забирает полный бак и устанавливает на его место пустой. Также к данной работе привлекаются другие специализированные автомобили, в том числе ломовоз.

При отсутствии бункеров накопление КГМ осуществляется на специальных площадках либо рядом с местом накопления твердых коммунальных отходов. В таком случае вывоз КГМ осуществляется вручную силами сотрудников «Мехуборки».

Вывоз крупногабаритных отходов включен в действующий тариф на услуги регионального оператора. КГМ вывозится по графикам, которые составляются на основании заявок управляющих компаний и других лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок, а также в результате мониторинга, проводимого регоператором.

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