В ДТП на Рижском пострадали брюки пьяного водителя

21:04, 09 сентября 2020, ПАИ

В ДТП на Рижском проспекте в Пскове, где автомобиль Митсубиши съехал в кювет, никто не пострадал, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Значимых повреждений не получила и автомашина. Сильнее всего пострадали брюки водителя, который даже без медосвидетельствования выглядит сильно пьяным. Детали - в видео в телеграм-канале «Псковские новости»

ДТП произошло в районе 20:00 9 сентября на Рижском проспекте между АЗС Neste и ТРК Fjord Plaza. На месте работают сотрудники ДПС, АСС, от медпомощи водитель отказался.