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Общество

Пополнение врачебными кадрами произошло в Псковской горбольнице

Пополнение врачами-специалистами произошло в Псковской городской больнице, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

«По данным комитета по здравоохранению области, в псковской городской больнице останется работать врач-терапевт Борис Николаевич Андреев, который ранее был командирован в Псков в составе московской бригады», - написал ТГ-канал.

По данным источника, Борис Андреев родился в Кисловодске 10 октября 1971 года в династии врачей. С 1996 года работал в Городской клинической больницы им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы.

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