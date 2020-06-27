Разные фокусы: MOSCOW BAR SHOW, День второй

22:00, 09 сентября 2020, ПАИ

С 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге проходит выставка барменского искусства MOSCOW BAR SHOW​. Это важное событие для заведений и рестораций всей России, и нашего региона в частности. Автор Псковского агентства информации Никита Черкашин находится на месте и продолжает рассказать всё самое интересное.

Главные тренды

Второй день выставки - основной. Приехали все представители, гости и спикеры. Самое время перейти на максимальные обороты, но не всё так просто.

Мы смогли пообщаться со всеми псковскими звёздами и представителями баров, которые оказались на месте (об этом мы расскажем, а точнее, покажем чуть позже). Популярные личности довольны происходящим и рады возможности встретиться и пообщаться с коллегами. Работники «наших» заведений отдали предпочтение вкусу и новинкам. В основном все присутствовали на лекциях и презентациях новых крепких напитков.

Общая тема дня сегодня - бизнес. Финансовая стабильность, сохранение работы в тяжёлых условиях, как работать в карантин и, конечно, работа на доставку. Тем было много, но по каким-либо причинам большинство предпочитало находиться вне зоны лекций. Предпочитали общаться лично и вести переговоры, что называется «на ногах». Всё проходило в камерном формате и с ориентиром на внутренние проблемы. Это отражает и девиз мероприятия - Refocus.

Итак, а что у нас?

Цитата из нашего интервью Артёма Перука, ныне гуру барной индустрии, а некогда простого псковского бармена: «Наш рынок самый молодой, нам всего 20. Люди за границей занимаются этим ремеслом 200-300 лет».

Да, к тому же и поддержка государства везде разная, соответственно, нельзя применять чужие стандарты. Обсуждали свой опыт.

Но и без мнения зарубежных коллег не обошлось. Были прямые трансляции из городов Европы.

На одной из лекций говорили про агрегаторы доставки. "Delivery club" и "Яндекс.еда".

Работу с ними презентовал маленький бар в Москве и большой бар в городе поменьше (Калуга). По удобности и ориентированности второй одержал победу, но дохода принес меньше. 330 000 против 600 000 т.р за два месяца.

Интерес других

Мы были не единственными, кого заинтересовало подобное мероприятие. Много блогеров и особенный гость - Петр Кулешов, ведущий интеллектуального шоу «Своя игра». Он так же ведёт YouTube-проект VodkaMe. Это доказывает, что публика там разнообразна и у каждого свой интерес.

Очень важный аспект всего мероприятия - открытость людей. Мы говорили с многими гостями. Кто-то владеет премиум-баром в Иваново, кто-то маленьким баром в Волгограде. Всё приехали из разных уголков страны, чтобы понять, как себя чувствуют другие, и изучить новые границы возможностей. Все придерживаются мнения, что всё скромно, но «пациент скорее жив, чем мертв».

Чтобы избежать спойлеров, скажем так: наши бармены вдохновлены и готовят для псковичей массу сюрпризов.

Что после?

После рабочих встреч и деловых бесед все отправляются в бары. Как правило, это те места, которые сотрудничают, либо выступают спикерами на основном мероприятии. В более неформальной обстановке люди сближаются и применяют знания на практике. К тому же, можно много говорить о том, какой ты крутой, но лучше это продемонстрировать.

Я в свою очередь продолжаю за этим наблюдать и делиться с вами. Завтра будет большой интенсив от Артема Перука и его команды под названием #ЯЛегенда. 8 часов лекций и тренингов, сотня участников и невероятный опыт. Мы обязательно там поприсутствуем и представим большой ролик с интервью Артёма и наших псковских барменов. Следите за новостями!