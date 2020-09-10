Автобусы №2, 6, 8, 16, 19 изменят свой маршрут на два дня

09:35, 10 сентября 2020, ПАИ

Автобусы городских маршрутов №2, 6, 8, 16, 19 в Пскове, которые сейчас следуют по улице Советской, изменят маршрут в связи с ремонтными работами с 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

При движении от моста имени 50-летия Октября к вокзалу автобусы будут следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии до улицы Вокзальной, затем налево по маршруту. Обратно движение будет аналогичным. Остановки «Площадь Победы» и «Школа №11» исключаются.