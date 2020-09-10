Эпидрасследование нового очага коронавируса в Великих Луках начал Роспотребнадзор

09:25, 10 сентября 2020, ПАИ

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование очага коронавируса, выявленного на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в территориальном отделе ведомства.

«Пока ситуацию назвать серьезной нельзя. Очаг только выявлен, проводится эпидрасследование, на данный момент все в процессе. Сегодня будет осуществлен выезд наших сотрудников на предприятие», - прокомментировали ситуацию в великолукском отделе Роспотребнадзора.

О заболевших стало известно после прохождения рабочими ежегодного медицинского осмотра. Сотрудники завода, уроженцы Киргизии, сдали пробы на коронавирус, у шестерых тест оказался положительным.

Инфицированных рабочих изолировали, Великолукская межрайонная больница занимается их госпитализацией в Псков. «Всех контактных возьмем на учет, все они также будут изолированы и пройдут двухнедельный карантин. Это даже не вызывает сомнений», - сказал специалист Роспотребнадзора.