Эпидрасследование нового очага коронавируса в Великих Луках начал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование очага коронавируса, выявленного на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в территориальном отделе ведомства.
«Пока ситуацию назвать серьезной нельзя. Очаг только выявлен, проводится эпидрасследование, на данный момент все в процессе. Сегодня будет осуществлен выезд наших сотрудников на предприятие», - прокомментировали ситуацию в великолукском отделе Роспотребнадзора.
О заболевших стало известно после прохождения рабочими ежегодного медицинского осмотра. Сотрудники завода, уроженцы Киргизии, сдали пробы на коронавирус, у шестерых тест оказался положительным.
Инфицированных рабочих изолировали, Великолукская межрайонная больница занимается их госпитализацией в Псков. «Всех контактных возьмем на учет, все они также будут изолированы и пройдут двухнедельный карантин. Это даже не вызывает сомнений», - сказал специалист Роспотребнадзора.