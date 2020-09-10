Ребенка сбили возле школы в Красногородске
Утром 10 сентября на пешеходном переходе возле Красногородской средней школы легковой автомобиль сбил ребенка, сообщает районная газета «Заря».
ДТП случилось около 8:50, ребенка увезла скорая помощь. Водитель утверждает, что не заметил его.
В пресс-службе УМВД России по Псковской области уточнили, что водитель Skoda Rapid сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшего доставили в больницу с ссадинами и ушибами.
На месте происшествия работает экипаж ДПС.