Автобусная остановка появится у школы №25 в Пскове

09:44, 10 сентября 2020, ПАИ

Глава города Елена Полонская совместно с депутатом ПГД по округу №10 Любовью Николаевой провела встречу с жителями дома №13 по улице Западной. Жильцы этого дома были обеспокоены спилом деревьев и расширением проезжей части дороги в рамках проекта реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Специалист «СДМ Проект» Галина Мышинская рассказала, что на самом деле планируется обустроить в рамках реконструкции. На улице Западной будет организовано одностороннее движение в сторону улицы Кузбасской Дивизии. Здесь также запустят автобусы, а для этого оборудуют остановку рядом со школой №25 и два пешеходных перехода. Все деревья вдоль улицы обещают сохранить.

На собрании жители озвучили предложения по корректировке проекта: убрать парковочные карманы у дома №13 по Западной, сузить парковочные карманы возле дома по улице Западной, 21, оборудовать пешеходный переход на пересечении с улицей Байкова.

Глава города сообщила, что в течение двух недель озвученные замечания будут проработаны с главой администрации Александром Братчиковым. После чего снова на общедомовом собрании пройдет обсуждение откорректированного проекта.

Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии первой очереди запланирована на 2021-2022 годы.