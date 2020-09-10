0
13:33
Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
12:28
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
11:46
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
11:33
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
11:19
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
10:11
Сквер Кикоина в Пскове обновят
10:06
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
Еще новости
Общество

Автобусная остановка появится у школы №25 в Пскове

Глава города Елена Полонская совместно с депутатом ПГД по округу №10 Любовью Николаевой провела встречу с жителями дома №13 по улице Западной. Жильцы этого дома были обеспокоены спилом деревьев и расширением проезжей части дороги в рамках проекта реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Специалист «СДМ Проект» Галина Мышинская рассказала, что на самом деле планируется обустроить в рамках реконструкции. На улице Западной будет организовано одностороннее движение в сторону улицы Кузбасской Дивизии. Здесь также запустят автобусы, а для этого оборудуют остановку рядом со школой №25 и два пешеходных перехода. Все деревья вдоль улицы обещают сохранить.

На собрании жители озвучили предложения по корректировке проекта: убрать парковочные карманы у дома №13 по Западной, сузить парковочные карманы возле дома по улице Западной, 21, оборудовать пешеходный переход на пересечении с улицей Байкова.

Глава города сообщила, что в течение двух недель озвученные замечания будут проработаны с главой администрации Александром Братчиковым. После чего снова на общедомовом собрании пройдет обсуждение откорректированного проекта.

Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии первой очереди запланирована на 2021-2022 годы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
10 сентября 2020
Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
10 сентября 2020
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
10 сентября 2020
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
10 сентября 2020
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
10 сентября 2020
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
Сквер Кикоина в Пскове обновят
10 сентября 2020
Сквер Кикоина в Пскове обновят
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
10 сентября 2020
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным
10 сентября 2020
Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным

Идет загрузка...