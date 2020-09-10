Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным

10:02, 10 сентября 2020, ПАИ

В Пскове активно идет благоустройство, реализуются проекты реконструкции и капремонта. Например, в скором времени изменятся сквер Кикоина, площадь Ленина, левый берег реки Великой от Ольгинского моста до радиозавода.

О подробностях этих проектов, судьбе гномиков у «Малыша» и о работе обновленного Градостроительного совета в эфире ПАИ-live расскажет главный архитектор Псковской области – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин.