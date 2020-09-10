Гномики на площади Ленина в Пскове останутся – Евгений Шапкин

10:26, 10 сентября 2020, ПАИ

О проекте благоустройства территории возле кинотеатра «Октябрь» и сквера с гномиками на площади Ленина в Пскове рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live.

«Очень интересный объект по программе приграничного сотрудничества. Это благоустройство территории кинотеатра «Октябрь», напротив — сквер с гномиками, и площади Ленина. Планируется сделать все три объекта в едином стиле», - отметил он.

«Мы с вами живем в городе, ходим по прямым улицам, везде здания, всё прямоугольное. Но нам всегда интересно выбираться на природу и жить на природе. Надо сделать природную вещь, природный парк внутри города, причём его пространство должно делиться как на зелёные, так и коворкинговые, общественные зоны. Около «Октября» предполагается несколько площадок под открытые мероприятия и выставки, со сменой экспозиций. Это могут быть исторические и арт-выставки, посвящённые городу, стране, разной тематики», - рассказал Евгений Шапкин.

«Касаемо гномиков, территория в ужасном состоянии, но их самих надо оставлять, может быть, отреставрировать, сейчас это обсуждается. В целом надо более удобно зонировать пространство», - подчеркнул он.