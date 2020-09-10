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Проект создания Ольгинской набережной прошел экспертизу – Евгений Шапкин

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live рассказал о глобальном проекте по благоустройству набережной на левом берегу реки Великой, от кампуса ПсковГУ до Комсомольской площади.

«Проект есть, он прошёл экспертизу, деньги были освоены. Комитетом по туризму была подана заявка на выделение средств из федерального бюджета, которая была принята, в течение осени ждём ответа. Там очень большая сумма, получит область эти деньги или нет, неизвестно. К сожалению, возникла эта проблема в связи с пандемией, но мы держим кулаки. Проект глобальный», - рассказал главный архитектор области.

Он отметил, что в случае реализации проекта на левобережной набережной Великой появятся «тихие, общественные зоны, для детей, смотровые площадки, территории вокруг храмов, которые их подчёркивают».

«Статистика говорит о том, что правильно сделанные набережные больше привлекают горожан и туристов, чем центральная часть, на них больше людей отдыхает», – объяснил архитектор.

Шапкин заверил, что рельеф набережной однозначно сохранится и бетонировать берег не будут.

«Набережная будет сверху, где-то будет расширена, так как есть узкие места. На набережной будет пешая зона, велозона. Если развивать весь берег, то это будет новая связь новых районов с центром. Можно будет на велосипеде к Мирожскому монастырю подъезжать по обустроенной дорожке. Хотелось бы иметь такой эффект», - сказал Евгений Шапкин.

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