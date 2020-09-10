Готовность жилищного фонда Пскова к отопительному сезону составляет 90%

11:29, 10 сентября 2020, ПАИ

Готовность жилищного фонда Пскова к отопительному сезону составляет 90%, сообщил представитель Псковских теплосетей на совещании в администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По состоянию на 10 сентября готовность учреждений здравоохранения составляет 53,3%, школ и детских садов - 98,8%, учреждений культуры - 63,6%, учреждений спорта - 40%.

Начало старта отопительного сезона зависит от погодных условий. Теплоснабжение жилых домов будет начато, когда среднесуточные температурные показатели окружающей среды на протяжении пяти дней не будут подниматься выше +8 градусов. Затем администрация города подготовит постановление о начале отопительного сезона. Социальные учреждения можно будет подключить по заявкам руководителей.