Великолучанка Александра Савенкова в третий раз стала чемпионкой России по стрельбе из лука

11:50, 10 сентября 2020, ПАИ

Заслуженный мастер спорта России, великолучанка Александра Савенкова в третий раз стала чемпионкой России по стрельбе из лука. Соревнования проходили в Рязани, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Александра Савенкова показала лучший результат в женском одиночном разряде дисциплины «блочный лук». Для девушки эта победа на чемпионате страны стала третьей в карьере. В этом году Александре Савенковой противостояли 30 соперниц. С завидным отрывом она обошла всех, уточнили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Победительница после Рязани отправилась на сбор национальной команды в Бронницы. Оттуда она полетит в турецкую Анталию на этап Кубка мира.

Всего в чемпионате России участвовали 186 лучников из 26 регионов страны. Из Псковской области, кроме Александры Савенковой, в чемпионате России приняли участие ещё семь спортсменов из Великих Лук. Однако в личных разрядах большинство великолучан остановились в шаге от стрельбы за подиум.