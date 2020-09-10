Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года

11:33, 10 сентября 2020, ПАИ

В октябре на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе завершится строительство главного производственного корпуса завода по выпуску БОПЭТ-плёнок – I очереди проекта «Титан-Полимер», сообщили Псковскому агентству информации на предприятии. Запуск первой линии производства БОПЭТ-плёнок запланирован на начало 2021 года.

Сейчас специалисты завершают возведение металлических конструкций и устройство полов, одновременно идёт подготовка к монтажу технологического оборудования. Производятся работы по устройству инфраструктуры – сетей канализации, газо- и водоснабжения. Началось строительство котельной и будущего склада. Все работы выполняют подрядные организации из Псковской области.

Подрядчики уже получили около 90% от суммы заключенных контрактов. Приём и сдача выполненных работ идёт в плановом порядке, сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков.

«Титан-Полимер» приступил к набору кадров. В списке необходимых специалистов - слесари, аппаратчики и операторы производства, электромеханики и инженерно-технические специалисты. Также требуются менеджеры по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции. Предприятие организует обучение персонала для работы с высокотехнологичным оборудованием.

Средняя заработная плата на заводе «Титан-Полимер» составит 36 тысяч рублей. У работников ремонтной или механической группы её уровень может достигать и 45 тысяч рублей.

«Предусматривается премия и квалификационный коэффициент в размере от 5 до 25%. Уровень зарплаты будет зависеть от человека, его квалификации и желания работать», — подчеркнул генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.