Псковские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

12:09, 10 сентября 2020, ПАИ

Псковские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сотрудники ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

Спецназовцев встретил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он поблагодарил сотрудников за качественное выполнение служебно-боевых задач и подчеркнул, что офицеры и бойцы спецподразделений «добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг».

Встреча завершилась награждением отличившихся росгвардейцев ценными подарками от администрации Псковской области.