В Пыталово продавщицу оштрафовали за продажу пива девочке

13:55, 10 сентября 2020, ПАИ

В Пыталовском районе 51-летнюю продавщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что женщина работала продавщицей в коммерческой организации. В июне 2020 года она продала девочке бутылку пива. Выяснилось, что ранее женщину привлекали к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Пыталовский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, если это деяние совершено неоднократно) и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.