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Экономика

В Псковской области выросли цены на ювелирные изделия и аспирин

В Псковской области выросли цены на ювелирные изделия и аспирин, сообщает Псковстат.

Отечественный аспирин подорожал на 5,2%, настойка пустырника – на 4,7%, корвалол – на 4,2%, йод – на 3,6%, бисопролол – на 3,3%, индапамид – на 3,1%. Наибольшее снижение цен отмечено на анальгин отечественный – на 3,6%, офтан катахром – на 3,0%, кетопрофен, поливитамины без минералов отечественные – на 2%.

Выросли цены на хозяйственное мыло, туалетную бумагу – на 2,0%, туалетное мыло  – на 1,7%, стиральный порошок – на 1,6%, зубные щетки – на 0,7%, зубные пасты – на 0,5%. Снижение цен наблюдалось на сухие корма для домашних животных – на 0,8% и подгузники детские – на 0,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров более других подорожали ювелирные изделия – на 15,3%, будильники – на 4,7%, дорожный велосипед для взрослых – на 2,2%, одежда для школьников – на 1,7%, перевязочные материалы и ковры – на 1,4%.

Снижение цен отмечалось на свежесрезанные цветы – на 5,1%, планшеты – на 2,0%, инструменты и оборудование – на 1,7%, стиральные машины  – на 1,1%.

Из услуг более всего выросли тарифы на услуги правового характера – на 8,9%. Из бытовых услуг значительнее других подорожала стирка и глажение белья – на 4,4%, установка набоек – на 2,8%, замена элементов питания в ручных часах – на 1,9%.

Из коммунальных услуг подорожали услуги по газоснабжению – на 3,1%. Наибольшее снижение тарифов отмечено на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – на 13,8%.

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