0
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
17:46
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
17:39
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
16:54
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
16:45
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
Еще новости
Общество

Нового председателя избрал псковский профсоюз работников автотранспорта

Василий Дворниченко избран на должность руководителя Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Такое решение приняли участники XV отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза сегодня, 10 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в  пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Василия Дворничено, который успешно возглавлял организацию последние пять лет, поздравил руководитель региональных профсоюзов Игорь Иванов.

«Сохранен коллектив, это главное, есть желание работать и дальше, - отметил Игорь Иванов. - Автотранспортная отрасль, как и дорожное хозяйство, играет огромную роль в жизни наших граждан. Благодаря активному социальному партнерству в отрасли четко определились тенденции к развитию и обновлению».

Руководитель облсовпрофа напомнил, что Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил государственные контракты на поставку в регион 172 единиц техники. Транспортные средства предназначены для пригородного и городского сообщения. Оставшиеся контракты на 77 автобусов, в том числе на газомоторном топливе, будут заключены в ближайшее время. Кроме того, начат ремонт зданий в «Псковпассажиравтотрансе».

«Только всеобщими усилиями мы сможем удержать и развить отрасль в регионе. Желаю вам сохранить боевой настрой и плодотворно поработать на благо страны следующие пять лет», – заключил Игорь Иванов.

В ходе конференции участники ознакомились с отчетом о работе комитета и контрольно-ревизионной комиссии за пятилетний период, избрали новый состав комитета и президиума организации, делегировали представителей в Центральный комитет общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и в состав президиума и совета СОП «Псковский облсовпроф».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
10 сентября 2020
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
10 сентября 2020
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»
10 сентября 2020
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»

Идет загрузка...