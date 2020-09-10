Нового председателя избрал псковский профсоюз работников автотранспорта

14:49, 10 сентября 2020, ПАИ

Василий Дворниченко избран на должность руководителя Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Такое решение приняли участники XV отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза сегодня, 10 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Василия Дворничено, который успешно возглавлял организацию последние пять лет, поздравил руководитель региональных профсоюзов Игорь Иванов.

«Сохранен коллектив, это главное, есть желание работать и дальше, - отметил Игорь Иванов. - Автотранспортная отрасль, как и дорожное хозяйство, играет огромную роль в жизни наших граждан. Благодаря активному социальному партнерству в отрасли четко определились тенденции к развитию и обновлению».

Руководитель облсовпрофа напомнил, что Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил государственные контракты на поставку в регион 172 единиц техники. Транспортные средства предназначены для пригородного и городского сообщения. Оставшиеся контракты на 77 автобусов, в том числе на газомоторном топливе, будут заключены в ближайшее время. Кроме того, начат ремонт зданий в «Псковпассажиравтотрансе».

«Только всеобщими усилиями мы сможем удержать и развить отрасль в регионе. Желаю вам сохранить боевой настрой и плодотворно поработать на благо страны следующие пять лет», – заключил Игорь Иванов.

В ходе конференции участники ознакомились с отчетом о работе комитета и контрольно-ревизионной комиссии за пятилетний период, избрали новый состав комитета и президиума организации, делегировали представителей в Центральный комитет общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и в состав президиума и совета СОП «Псковский облсовпроф».