В Пскове полицией задержан подозреваемый в серии дистанционных преступлений

15:11, 10 сентября 2020, ПАИ

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области получена информация о возможной причастности 31-летнего псковича к совершению ряда дистанционных мошенничеств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейскими установлено, что подозреваемый в одной из популярных социальных сетей предлагал потерпевшим купить автозапчасти по привлекательной цене. Доверчивых пользователей он вводил в заблуждение, обещая переслать товар транспортной компанией, и просил перечислить денежные средства в качестве предоплаты.

Попавшись на удочку фигуранта, граждане переводили несколько тысяч рублей на указанный счет, после чего теряли связь с продавцом.

Полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество. Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Имеется информация о причастности этого мужчины и к другим аналогичным преступлениям на территории России.

Добавим, что ранее он уже был судим за мошенничество.