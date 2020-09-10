0
15:44
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
12:27
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
09:39
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
08:01
Ребёнок пропал в Пскове
20:48
Автомобиль съехал в кювет на выезде из Пскова
09:14
Водитель врезался в дерево и погиб под Пушкинскими Горами
16:03
Фальшивые 5000 рублей изъяли в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Пскове полицией задержан подозреваемый в серии дистанционных преступлений

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области получена информация о возможной причастности 31-летнего псковича к совершению ряда дистанционных мошенничеств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейскими установлено, что подозреваемый в одной из популярных социальных сетей предлагал потерпевшим купить автозапчасти по привлекательной цене. Доверчивых пользователей он вводил в заблуждение, обещая переслать товар транспортной компанией, и просил перечислить денежные средства в качестве предоплаты.

Попавшись на удочку фигуранта, граждане переводили несколько тысяч рублей на указанный счет, после чего теряли связь с продавцом.

Полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество. Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Имеется информация о причастности этого мужчины и к другим аналогичным преступлениям на территории России.

Добавим, что ранее он уже был судим за мошенничество.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
10 сентября 2020
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
10 сентября 2020
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
10 сентября 2020
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
Ребёнок пропал в Пскове
10 сентября 2020
Ребёнок пропал в Пскове
Автомобиль съехал в кювет на выезде из Пскова
09 сентября 2020
Автомобиль съехал в кювет на выезде из Пскова
Водитель врезался в дерево и погиб под Пушкинскими Горами
09 сентября 2020
Водитель врезался в дерево и погиб под Пушкинскими Горами
Фальшивые 5000 рублей изъяли в Пскове
08 сентября 2020
Фальшивые 5000 рублей изъяли в Пскове
Михаил Ефремов получил 8 лет колонии
08 сентября 2020
Михаил Ефремов получил 8 лет колонии

Идет загрузка...