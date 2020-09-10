Псковский музей опубликовал афишу на выходные

17:46, 10 сентября 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить различные объекты музея в выходные дни. Программа с 11 по 13 сентября опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

11 - 13 сентября / Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Во Дворе Постникова работает передвижная выставка современных художников «Живописная Россия». Экспозиция открыта с 11:00 до 18:00.

Стоимость билетов: взрослый - 200 рублей, льготный - 100 рублей.

12, 13 сентября / 13:00 / Варлаамовская башня (ул. Леона Поземского, 46)

Экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Стоимость: 250 рублей для взрослых, 150 рублей – льготный билет. В стоимость входит: входной билет и экскурсия (продолжительность 1 час).

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

12 сентября / Двор Постникова (ул. Леона Поземского, 46)

Интерактивная программа «Башня, стерегущая город».

Стоимость: 600 рублей для группы до трех человек, 800 рублей для группы до пяти человек. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60.

12 сентября / Музейная акция «Культурная суббота»

- 12:00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7).

Стоимость посещения экскурсии: 100 рублей + входная плата. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

- 15.00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (Комсомольский пер., 6): «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

Стоимость посещения: 450 рублей. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 72-70-97.





13 сентября / Музейная акция «Выходные с музеем» / Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Интерактивная программа «Именины хлеба». Занятие посвящено встрече осени, а также обычаям и обрядам, связанными с уборкой урожая.

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60.