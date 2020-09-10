0
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
17:46
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
17:39
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
16:54
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
16:45
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
Еще новости
Общество

Псковский музей опубликовал афишу на выходные

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить различные объекты музея в выходные дни. Программа с 11 по 13 сентября опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

11 - 13 сентября / Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Во Дворе Постникова работает передвижная выставка современных художников «Живописная Россия». Экспозиция открыта с 11:00 до 18:00.

Стоимость билетов: взрослый - 200 рублей, льготный - 100 рублей.

12, 13 сентября / 13:00 / Варлаамовская башня (ул. Леона Поземского, 46)

Экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Стоимость: 250 рублей для взрослых, 150 рублей – льготный билет. В стоимость входит: входной билет и экскурсия (продолжительность 1 час).

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

Варлаамовская башня

12 сентября / Двор Постникова (ул. Леона Поземского, 46)

Интерактивная программа «Башня, стерегущая город».

Стоимость: 600 рублей для группы до трех человек, 800 рублей для группы до пяти человек. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60.

12 сентября / Музейная акция «Культурная суббота»

- 12:00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7).

Стоимость посещения экскурсии: 100 рублей + входная плата. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

- 15.00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (Комсомольский пер., 6): «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

Стоимость посещения: 450 рублей. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 72-70-97.


13 сентября / Музейная акция «Выходные с музеем» / Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Интерактивная программа «Именины хлеба». Занятие посвящено встрече осени, а также обычаям и обрядам, связанными с уборкой урожая.

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
10 сентября 2020
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
10 сентября 2020
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»
10 сентября 2020
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»

Идет загрузка...