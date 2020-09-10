СберЛогистика начнет доставлять посылки жителей Пскова

18:47, 10 сентября 2020, ПАИ

Компания СберЛогистика продолжает наращивать присутствие в российских регионах. В августе распределительный центр и курьерская служба компании открылась в Пскове, а также еще в 7 городах – Брянске, Вологде, Набережных Челнах, Новокузнецке, Орле, Петропавловске-Камчатском и Стерлитамаке. Всего на сегодняшний день региональная сеть СберЛогистика охватывает уже 67 городов и областей.

В каждом городе своего присутствия компания предоставляет полный спектр логистических операций от первой до последней мили на базе собственной инфраструктуры, используя синергетический эффект экосистемы Сбербанка, частью которой является СберЛогистика. Так, наряду с курьерской доставкой развивается сеть пунктов приема и выдачи посылок и сеть постаматов на базе отделений Сбербанка. До конца 2020 года 13 тысяч точек начнут работу в 800 российских городов.

«Всего мы планируем открыть 82 региональных представительства в наиболее экономически активных областных центрах, – отметила заместитель генерального директора СберЛогистика Мария Зайцева. – Наша цель сформировать дополнительную логистическую емкость для развития экономики регионов, электронной коммерции и роста проникновения федеральных игроков – интернет-магазинов и маркетплейсов, обеспечивая качественную и доступную доставку по всей стране».