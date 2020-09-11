В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый – 2020»

10:25, 11 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый – 2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Конкурс проводится в два этапа. На первом выберут лучшие участковые в каждом городе и районе. УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового. Голосование будет идти с 11 по 20 сентября 2020 года.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на сайте УМВД России по Псковской области.

Второй этап конкурса организуется УМВД России по Псковской области и проводится путем размещения до 1 октября текущего года на официальном сайте УМВД России по региону информации об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.