Назван средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

10:41, 11 сентября 2020, ПАИ

Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгения Брюна.

«Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет, от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 - это основная масса наших больных алкоголизмом», - рассказал Брюн.

