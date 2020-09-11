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Общество

Светофор установили на Шоссейной возле хлебокомбината

Фото: группа «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

В Пскове на улице Шоссейной Псковский хлебокомбинат за счёт собственных средств установил новый светофор, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Светофор необходим предприятию для удобства выезда машин и безопасности работников. В организации отметили, что работникам предприятия ранее было сложно выезжать с парковок, переходить дорогу, а установка светофора исправит эту ситуацию.

Инициативу об установке светофора на улице Шоссейной рассматривали члены городской комиссии по безопасности дорожного движения на одном из заседаний. Тогда было заявлено, что необходимость установки светофора, в первую очередь, нужна для безопасности работников предприятия.

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