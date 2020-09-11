0
12:43
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11:59
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11:10
Народный артист России Владимир Свекольников: Азарт мой Пушкину понравился бы
10:58
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
10:36
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
10:21
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
09:51
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
Еще новости
Общество

38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области

38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области, общее число заболевших за весь период достигло 4915 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 17 псковичей (всего 3619). Число умерших от COVID-19 не меняется уже несколько недель, их по-прежнему 65.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1580 случаев, Великие Луки – 956, Бежаницкий район - 58, Великолукский район – 198, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 75, Дновский район - 109, Красногородский район – 41, Куньинский район – 44, Локнянский район - 15, Невельский район - 153, Новоржевский район – 28, Новосокольнический район - 137, Опочецкий район – 50, Островский район – 351, Палкинский район - 56, Печорский район – 98, Плюсский район – 104, Порховский район - 171, Псковский район – 424, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 13, Пыталовский район – 29, Себежский район – 37, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11 сентября 2020
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11 сентября 2020
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
11 сентября 2020
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
11 сентября 2020
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября 2020
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
11 сентября 2020
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России
11 сентября 2020
Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России
Получить гражданство России станет проще
11 сентября 2020
Получить гражданство России станет проще

Идет загрузка...