38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области, общее число заболевших за весь период достигло 4915 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Выздоровели 17 псковичей (всего 3619). Число умерших от COVID-19 не меняется уже несколько недель, их по-прежнему 65.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 1580 случаев, Великие Луки – 956, Бежаницкий район - 58, Великолукский район – 198, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 75, Дновский район - 109, Красногородский район – 41, Куньинский район – 44, Локнянский район - 15, Невельский район - 153, Новоржевский район – 28, Новосокольнический район - 137, Опочецкий район – 50, Островский район – 351, Палкинский район - 56, Печорский район – 98, Плюсский район – 104, Порховский район - 171, Псковский район – 424, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 13, Пыталовский район – 29, Себежский район – 37, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.