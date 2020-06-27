В ПсковГУ разрабатывают программы для участия в системе персональных цифровых сертификатов

11:23, 11 сентября 2020, ПАИ

ПсковГУ начал разработку программ для участия в системе персональных цифровых сертификатов, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе университета.

В связи с тем, что в 2020 году Псковская область принимает участие в федеральной системе персональных цифровых сертификатов, в проектном офисе «Команда 2018» прошла стратегическая сессия по проектированию образовательных программ по направлениям цифровой экономики.

«Цель сессии – сформировать запрос на образовательные программы», - пояснил начальник управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Денис Матвеев. – «Важно понять, какие есть запросы у IT-компаний и выработать стратегию, по которой Псковский государственный университет будет подаваться со своей образовательной программой для участия в конкурсе. Мы обратились к представителям реального сектора, чтобы услышать их потребности, дать возможность переучить сотрудников по той программе, которая им действительно нужна и которую мы вместе разработаем. Также это шанс для самой организации поучаствовать в разработке образовательной программы в качестве эксперта».

Дизайном будущих программ занимались преподаватели и сотрудники ПсковГУ вместе с представителями IT-кластера и управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области.



Программы для участия в конкурсе будут разработаны в кратчайшие сроки, сообщила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. «На разработку программы у нас около месяца, так как обучение будет проходить уже с 1 по 15 ноября», – отметила она. – «Первый шаг уже сделан: мы выявили компетентностные дефициты, поняли потребности. Программы на всех этапах будут разрабатываться и реализовываться совместно с представителями реального сектора экономики».

К слову, в рамках проекта в 2020 году 33 тысячи россиян смогут бесплатно пройти обучение по 22 направлениям цифровой экономики. По словам Дениса Матвеева, Псковская область предположительно получит от 300 до 500 таких сертификатов.