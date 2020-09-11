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Общество

Псковичей просят не выбрасывать растительные отходы в контейнеры для ТКО

Не складировать растительные отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов просит жителей Псковской области региональный оператор по обращению с ТКО в регионе – компания «Экопром».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, с приходом осени в Псковской области участились случаи складирования растительных отходов в контейнеры для ТКО. В адрес регоператора регулярно поступают фотографии контейнерных площадок и баков, куда граждане складируют ветки, листву, ботву, гнилые фрукты и овощи, рассказали в компании.

Нередко растительный мусор выбрасывают в пакетах. Особенно актуальна данная проблема в садоводческих товариществах, где заканчивается дачный сезон, однако есть прецеденты и в городах, уточнили в «Экопроме».

Вывоз отходов, образующихся при уходе за зелёными насаждениями (листва, ветки, ботва), не входит в общую стоимость коммунальной услуги «Вывоз ТКО», напоминает регоператор. Данные отходы не включены в норматив накопления ТКО. Следовательно, складировать их на контейнерной площадке и, тем более, в баках для ТКО нельзя.

Вывоз веток, листвы, древесных остатков обязана обеспечить организация, их образовавшая и ответственная за содержание зеленых насаждений. Указанные отходы подлежат вывозу в рамках отдельных договоров, уточнили в «Экопроме».

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