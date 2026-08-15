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Общество

Кубок Анастасии по мини-футболу среди женских команд проходит в Пустошке

Десятые соревнования Псковской области по мини-футболу среди женских команд «Кубок Анастасии» проходят на стадионе в Пустошке сегодня, 15 августа. Об этом пишет газета «Вперёд».

  • Десятый розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд
    Фото: газета «Вперёд»
  • Десятый розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд
    Фото: газета «Вперёд»
  • Десятый розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд
    Фото: газета «Вперёд»
  • Десятый розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд
    Фото: газета «Вперёд»
  • Десятый розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд
    Фото: газета «Вперёд»
  • Десятый розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд
    Фото: газета «Вперёд»

В гости к команде «Метеор» приехали многократные чемпионки этих соревнований – великолукские «Луки-Energy» и «Экспресс», «Куница» из посёлка Кунья и бежаницкий «Штурм».

Ранее из девяти проведённых турниров семь выиграли представительницы Великих Лук, по одному разу сумели победить пустошанки и девушки из Куньи. Псковским командам и бежаницкому «Штурму» пока до сих пор не удавалось победить на Кубке Анастасии.

«Сегодня на стадионе вновь разыгрались футбольные баталии в память о Насте – бессменном вратаре! Об итогах сообщим позднее!» – пишет редакция газеты.

Отметим, что турнир проводится в память об Анастасии Паршенковой – вратаре местной команды, погибшей в 2015 году после ДТП.

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