Кубок Анастасии по мини-футболу среди женских команд проходит в Пустошке

15:22, 15 августа 2026, ПАИ

Десятые соревнования Псковской области по мини-футболу среди женских команд «Кубок Анастасии» проходят на стадионе в Пустошке сегодня, 15 августа. Об этом пишет газета «Вперёд».



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»











В гости к команде «Метеор» приехали многократные чемпионки этих соревнований – великолукские «Луки-Energy» и «Экспресс», «Куница» из посёлка Кунья и бежаницкий «Штурм».

Ранее из девяти проведённых турниров семь выиграли представительницы Великих Лук, по одному разу сумели победить пустошанки и девушки из Куньи. Псковским командам и бежаницкому «Штурму» пока до сих пор не удавалось победить на Кубке Анастасии.

«Сегодня на стадионе вновь разыгрались футбольные баталии в память о Насте – бессменном вратаре! Об итогах сообщим позднее!» – пишет редакция газеты.

Отметим, что турнир проводится в память об Анастасии Паршенковой – вратаре местной команды, погибшей в 2015 году после ДТП.