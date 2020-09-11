0
16:10
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
15:20
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:39
Новый фонтан запускают в Пскове
12:43
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11:59
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11:10
Народный артист России Владимир Свекольников: Азарт мой Пушкину понравился бы
10:58
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
Еще новости
Общество

Заниматься самбо теперь могут учащиеся Великолукского района

Фото: газета «Наш путь».

11 сентября в Центре внешкольной работы депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский дал старт началу реализации всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».

В Центр внешкольной работы в рамках реализации программы передали специальный ковер для занятий самбо.

«Всего в образовательные учреждения Великолукского района поступило четыре покрытия для занятий самбо и борьбой. Для нас это большой шаг в укреплении патриотического, физического и духовного воспитания молодежи. Наш район богат спортивными традициями и достижениями, и мы можем быть уверены, что совсем скоро их станет ещё больше» – отметил и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин.

Александр Козловский подчеркнул, что самбо – чисто русский вид спорта, но он является и олимпийским. «Теперь и у ребят из Великолукского района появилась возможность однажды стать олимпийскими чемпионами. Ведь этот вид спорта воспитывает силу духа и развивает тело», – сказал депутат.

Фото: газета «Наш путь».

Реализация проекта позволит организовать занятость школьников во внеурочное время. Специально для этого педагоги Центра внешкольной работы пройдут специальные курсы для повышения квалификации.

Отметим, что проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Всероссийской Федерации самбо, областных комитетов по образованию и спорту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
11 сентября 2020
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 сентября 2020
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый фонтан запускают в Пскове
11 сентября 2020
Новый фонтан запускают в Пскове
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11 сентября 2020
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11 сентября 2020
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
11 сентября 2020
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
11 сентября 2020
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября 2020
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября

Идет загрузка...