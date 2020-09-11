Заниматься самбо теперь могут учащиеся Великолукского района

14:33, 11 сентября 2020, ПАИ

11 сентября в Центре внешкольной работы депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский дал старт началу реализации всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».

В Центр внешкольной работы в рамках реализации программы передали специальный ковер для занятий самбо.

«Всего в образовательные учреждения Великолукского района поступило четыре покрытия для занятий самбо и борьбой. Для нас это большой шаг в укреплении патриотического, физического и духовного воспитания молодежи. Наш район богат спортивными традициями и достижениями, и мы можем быть уверены, что совсем скоро их станет ещё больше» – отметил и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин.

Александр Козловский подчеркнул, что самбо – чисто русский вид спорта, но он является и олимпийским. «Теперь и у ребят из Великолукского района появилась возможность однажды стать олимпийскими чемпионами. Ведь этот вид спорта воспитывает силу духа и развивает тело», – сказал депутат.

Реализация проекта позволит организовать занятость школьников во внеурочное время. Специально для этого педагоги Центра внешкольной работы пройдут специальные курсы для повышения квалификации.

Отметим, что проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Всероссийской Федерации самбо, областных комитетов по образованию и спорту.