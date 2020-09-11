100 тысяч рублей долга по алиментам оплатил пскович после угрозы возбуждения уголовного дела

14:35, 11 сентября 2020, ПАИ

В Пскове местный житель оплатил долг по алиментам в 100 тысяч рублей после угрозы возбуждения уголовного дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Имеющуюся задолженность должник не спешил оплачивать, мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил должника по алиментам к административному наказанию в виде обязательных работ.

После выполнения обязательных работ пскович все же не стал оплачивать долг. Вскоре должен был наступить срок привлечения должника к уголовной ответственности по части 1 статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Испугавшись более строгого наказания, мужчина оплатил задолженность в 100 тысяч рублей в полном объеме и обязался впредь не уклоняться от выплаты алиментов.