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Происшествия

Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения

Фото из группы «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний уроженец Пскова погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области накануне своего дня рождения, пишет газета «Комсомольская правда – Псков».

ДТП произошло 11 сентября около 2:00 на 43-м километре трассы Высокое – Синицыно в Выборском районе. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и машина, перелетев встречную полосу, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате дорожной аварии от полученных травм скончался пассажир автомобиля – житель Пскова, которому 12 сентября должно было бы исполниться 28 лет.

Водитель автомобиля Renault Logan сбежал с места происшествия, его личность устанавливают правоохранительные органы.

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