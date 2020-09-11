Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения

15:03, 11 сентября 2020, ПАИ

27-летний уроженец Пскова погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области накануне своего дня рождения, пишет газета «Комсомольская правда – Псков».

ДТП произошло 11 сентября около 2:00 на 43-м километре трассы Высокое – Синицыно в Выборском районе. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и машина, перелетев встречную полосу, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате дорожной аварии от полученных травм скончался пассажир автомобиля – житель Пскова, которому 12 сентября должно было бы исполниться 28 лет.

Водитель автомобиля Renault Logan сбежал с места происшествия, его личность устанавливают правоохранительные органы.