Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
27-летний уроженец Пскова погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области накануне своего дня рождения, пишет газета «Комсомольская правда – Псков».
ДТП произошло 11 сентября около 2:00 на 43-м километре трассы Высокое – Синицыно в Выборском районе. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и машина, перелетев встречную полосу, съехала в кювет и опрокинулась.
В результате дорожной аварии от полученных травм скончался пассажир автомобиля – житель Пскова, которому 12 сентября должно было бы исполниться 28 лет.
Водитель автомобиля Renault Logan сбежал с места происшествия, его личность устанавливают правоохранительные органы.