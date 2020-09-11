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Политика

Александр Козловский: Новый формат выборов должен прижиться

Новый формат выборов – многодневное голосование – должен в будущем прижиться. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

11 сентября в Псковской области стартовало трехдневное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Александр Козловский в рамках рабочей поездки в Великолукский район посетил избирательный участок № 432 в деревне Переслегино. Он пообщался с сотрудниками УИКа и избирателями, поинтересовался, как проходит голосование.

По словам председателя УИК № 432 Татьяны Козловой, на участке соблюдаются все необходимые меры профилактики коронавируса, голосование проходит в штатном режиме. Избиратели отметили, что новый формат выборов очень удобен и позволяет выбрать наиболее удобный для себя день голосования.

«Я думаю, что такой формат выборов должен прижиться», – отметил Александр Козловский.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день самой главной задачей является соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, а также обеспечение безопасности сотрудников УИКов и избирателей.

Александр Козловский отметил активность избирателей деревни Переслегино и призвал всех неравнодушных жителей Псковской области следовать их примеру – приходить на своих избирательные участки и отдавать свой голос за самых достойных, на их взгляд, кандидатов.

11 и 12 сентября голосование будет проводиться как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования. А 13 сентября голосование будет проходить только на избирательных участках. Избирательные участки все три дня будут работать с 8:00 до 20:00.

В Псковской области проходит 114 кампаний. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. Всего будет замещено 1 150 вакантных мандатов. В голосовании смогут принять участие 278 655 избирателей.

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