0
18:33
ФАП в Тямше отремонтирует завод «Титан-Полимер»
18:28
Названо самое популярное авианаправление из Пскова
18:06
СИЗО собираются выселить из центра Пскова
17:41
До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 сентября
16:10
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
15:20
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:39
Новый фонтан запускают в Пскове
Еще новости
Общество

Фестиваль экологии и культуры «Причудье» стартовал в Печорах

В Печорах стартовал фестиваль экологии и культуры «Причудье», направленный на пропаганду бережного отношения к наследию региона Чудского озера. Мероприятие пройдёт в очно-заочной форме и продлится до 18 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль открылся фотовыставкой «Причудье» в Печорской средней общеобразовательной школе № 3. Она подготовлена по материалам Псковской областной общественной организации «Чудской проект» и Псковского областного центра народного творчества.

С 14 сентября начнётся приём заявок на заочный этап конкурса «Причудский пирог», который состоится в рамках фестиваля. В конкурсе может принять участие любой житель Псковской области, отправивший в ПООО «Чудской проект» фото и рецепт традиционного для Чудского региона пирога.

С 14 по 17 сентября для учащихся Печорской общеобразовательной школы № 3 будут организованы тематические дни: День Чудского озера, День культуры и ремесел Причудья, День экомыслителей. В программу фестиваля включены интерактивные уроки, онлайн-викторины, квесты, мастер-классы по традиционным видам ремесел, учебные и подвижные игры, творческие мастерские по изготовлению сувениров из бытовых отходов.

Завершится фестиваль экологии и культуры «Причудье» чествованием победителей семейного конкурса фотографий и рисунков «Чудское озеро: вчера, сегодня, завтра» и выступлением творческого коллектива клуба «Феникс».

Фестиваль экологии и культуры «Причудье» проводится в рамках проекта программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов «Усиление сотрудничества формальных и неформальных образовательных учреждений для сохранения культурного и природного наследия региона Псковско-Чудского озера», а также с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

ФАП в Тямше отремонтирует завод «Титан-Полимер»
11 сентября 2020
ФАП в Тямше отремонтирует завод «Титан-Полимер»
Названо самое популярное авианаправление из Пскова
11 сентября 2020
Названо самое популярное авианаправление из Пскова
СИЗО собираются выселить из центра Пскова
11 сентября 2020
СИЗО собираются выселить из центра Пскова
До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 сентября
11 сентября 2020
До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 сентября
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
11 сентября 2020
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 сентября 2020
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый фонтан запускают в Пскове
11 сентября 2020
Новый фонтан запускают в Пскове
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11 сентября 2020
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?

Идет загрузка...