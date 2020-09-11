Фестиваль экологии и культуры «Причудье» стартовал в Печорах

17:51, 11 сентября 2020, ПАИ

В Печорах стартовал фестиваль экологии и культуры «Причудье», направленный на пропаганду бережного отношения к наследию региона Чудского озера. Мероприятие пройдёт в очно-заочной форме и продлится до 18 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль открылся фотовыставкой «Причудье» в Печорской средней общеобразовательной школе № 3. Она подготовлена по материалам Псковской областной общественной организации «Чудской проект» и Псковского областного центра народного творчества.

С 14 сентября начнётся приём заявок на заочный этап конкурса «Причудский пирог», который состоится в рамках фестиваля. В конкурсе может принять участие любой житель Псковской области, отправивший в ПООО «Чудской проект» фото и рецепт традиционного для Чудского региона пирога.

С 14 по 17 сентября для учащихся Печорской общеобразовательной школы № 3 будут организованы тематические дни: День Чудского озера, День культуры и ремесел Причудья, День экомыслителей. В программу фестиваля включены интерактивные уроки, онлайн-викторины, квесты, мастер-классы по традиционным видам ремесел, учебные и подвижные игры, творческие мастерские по изготовлению сувениров из бытовых отходов.

Завершится фестиваль экологии и культуры «Причудье» чествованием победителей семейного конкурса фотографий и рисунков «Чудское озеро: вчера, сегодня, завтра» и выступлением творческого коллектива клуба «Феникс».

Фестиваль экологии и культуры «Причудье» проводится в рамках проекта программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов «Усиление сотрудничества формальных и неформальных образовательных учреждений для сохранения культурного и природного наследия региона Псковско-Чудского озера», а также с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.