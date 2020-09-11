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Общество

Новую инфекционную больницу планируют передать в собственность Псковской области

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Вопрос передачи в собственность области многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках обсудил губернатор Михаил Ведерников с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом глава Псковской области сообщил в своем Instagram.

От имени жителей Михаил Ведерников поблагодарил Тимура Иванова за быстро и качественно выполненную работу. В конце августа новая инфекционная больница в Пскове была готова на 100%.

Также стороны обсудили вопрос строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ, который будут использовать для подготовки медицинских кадров. Он появится рядом с новым корпусом больницы в Пскове.

Кроме того, темами встречи стали вопросы поддержки семей военнослужащих, итоги конкурса «Десантный взвод», вопросы передачи муниципалитетам объектов и земельных участков Минобороны.

«Благодарю Тимура Вадимовича за неизменно конструктивную позицию и четкие решения по всем обсуждаемым вопросам. Минобороны России может быть уверено, что Псковская область сделает все необходимое, чтобы наши военные спокойно выполняли свой долг по защите наших рубежей и наших граждан», - подытожил Михаил Ведерников.

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